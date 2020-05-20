تحرص الفتيات على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة في حفل الخطوبة، وهو ما يجعل اختيار الإطلالة المناسبة لحفل الخطوبة من الأشياء التي توقع الكثير من الفتيات في حيرة شديدة.

وتُعد فساتين الخطوبة مفتوحة الظهر من الإطلالات الرائعة والمميزة لحفل الخطوبة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك مجموعة من موديلات فساتين خطوبة مفتوحة الظهر، لتساعدك في اختيار ما يناسبكِ في حفل خطوبتكِ:



فساتين خطوبة طويلة مفتوحة الظهر

إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة تبرز جمالك وبساطتك في حفل خطوبتك، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل بدون أكمام، ومفتوح الظهر على شكل حرف

ويعد هذا الفستان من التصميمات البسيطة المفتوحة من الظهر، ولتصميمه، يُفضل اختيار قماش من التول أو الشيفون، وتزيينه بتطريز بسيط من الجوبير أو الدانتيل المٌطرزعلى الأكتاف الرفيعه، وعند منطقة الصدروأسفل فتحة الظهر.



فساتين خطوبة طويلة مفتوحة الظهر تبرز الساق

إذا كنت تريدين إطلالة عصرية وجريئة في حفل خطوبتك، وترغبين في ارتداء فستان مفتوح الظهر، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، باختيار فستان طويل ومفتوح الظهر ويكشف أحد الساقين.

ويناسب هذا التصميم مختلف الأجسام، كما يمكن تصميمه من أنواع متعددة من الأقمشة، كالشيفون أو التولأو الساتان الخفيف، حيث يكون الجزء العلوي من الفستان سواء من الأمام أو الخلف مرصعًا بالكريستال حتى منطقة الخصر.



فساتين خطوبةبتصميمحوريةالبحرمفتوحة الظهر

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إذا كنت ترغبين في إطلالة جذابة في حفل خطوبتك، وتريدين ارتداء فستان مفتوح الظهر، يمكنك اختيار فستان من بتصميم حورية البحر، لإطلالة أكثر أناقة وفخامة في ليلة خطوبتكِ.

ويمكن تصميم الفستان من أقمشة الكريب أو الساتان المُطرز بالكريستال أو الخرز اللامع.



فساتين خطوبة قصيرة مفتوحة الظهر

إذا كنت تريدين الظهور بإطلالة جريئة في حفل خطوبتك، يمكنك ارتداء فستان قصير من الكريب أو الدانتيل، سوء بأكمام طويلة أو قصيرة.

كما يمكنكِارتداء اكسسوارات على الرقبة لتزيين فتحة الظهر، والظهور بإطلالة مختلفة وغير تقليدية، وفي حال عدم توفر هذه الاكسسوارات، يمكن تزيين الفستان بسلاسل طويلة، يتم دمجها بأناقة مع القماش المُستخدم في تصميم الفستان.

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