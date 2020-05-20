الامارات | وفاة طفل إيطالي علق بصندوق للتبرع بالملابس

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل إيطالي علق بصندوق للتبرع بالملابس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل"10 أعوام" أمس، بعد أن علق بصندوق للتبرع بالملابس بشمال إيطاليا، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن الطفل حاول القفز من الصندوق في بولتيري عندما ظل عالقا في آلة الغلق وسُحق صدره.

وقطع رجال الإنقاذ الصندوق لإخراج الطفل، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق بمستشفى، حسب وسائل إعلام محلية. وذكر موقع "بيرجامو نيوز" أن السلطات صادرت الصندوق وسيتم تشريح جثة الطفل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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