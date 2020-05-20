محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "بريجيت" بأن الموضة النسائية تشهد في صيف 2020 عودة قوية للألوان النيون، والتي تستحضر روح التسعينيات الجريئة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الألوان النيون تمتاز بطابع صارخ يلفت الأنظار؛ لذا يتطلب تنسيقها حسا عاليا للحصول على إطلالة عصرية تناسب الحياة اليومية من دون تكلف أو مبالغة.

ولإطلالة هادئة يمكن اختيار قطعة، كبلوزة أو توب، تزهو بدرجة نيون ناعمة، على أن يتم تنسيقها مع بنطال جينز.

ويمكن أيضا اختيار قطعة أساسية تتألق بأحد الألوان النيون، مثل توب أو بادي، وتنسيقها مع بليزر وبنطال جينز.

ولإطلالة أكثر هدوءا يمكن الاكتفاء بقطعة إكسسوار، كحقيبة أو حذاء، تزدان بأحد الألوان النيون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسرار تنسيق الألوان النيون.. تعرفي عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.