كورونا يتخذ مسارا خطيرا لدى هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لطب الصدر والجهاز التنفسي إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يتخذ مسارا خطيرا يهدد الحياة لدى بعض المرضى، هم: الأشخاص، الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والرئة كالربو والانسداد الرئوي المزمن (COPD).

كما يهدد فيروس كورونا حياة الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة بسبب الإصابة بمرض مناعي أو تناول الأدوية المثبطة للمناعة، وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري، وكذلك مرضى القلب والكبد والكلى ومرضى السرطان، بالإضافة إلى كبار السن بدءا من عمر 50 عاما.

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لذا يتعين على هؤلاء الأشخاص بصفة خاصة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالعدوى، والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتعقيمهما بانتظام.

كما يجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، والذي تتمثل أبرز أعراضه في الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.

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