محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: يتطلب استخدام الكمامات الطبية اتباع الطريقة الصحيحة لارتدائها، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها، وتجنب ممارسة بعض العادات الخاطئة التي قد تتسب في زيادة فرص الإصابة بالأمراض المعدية. اضغط هنا للتفاصيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا.. 5 أخطاء تجنبها عند ارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.