منها أمراض القلب.. العزل المنزلي قد يصيبك ببعض المشكلات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: قد يتسبب العزل المنزلي، وعدم خروج الأشخاص من المنازل إلا للضرورة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، في زيادة فرص الإصابة ببعض المشكلات الصحية. لقراءة المزيد، اضغط هنا:

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