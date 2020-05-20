الامارات | دور عرض يابانية تفتح أبوابها مجدداً.. بأفلام من الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن دور عرض يابانية تفتح أبوابها مجدداً.. بأفلام من الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - العربات الحربية الشهيرة في فيلم «بن هور» إنتاج عام 1959، والطريق المرصوف بالحجارة الصفراء في الفيلم الخيالي «ذا ويزارد أوف أوز» (ساحر أوز) إنتاج 1939، عاودت الظهور على الشاشة الفضية في اليابان، بعدما بدأت دور العرض تعيد فتح أبوابها بتشكيلة من أفلام هوليوود الكلاسيكية.

ومن بين الأفلام الأخرى التي تعرض في اليابان الآن: «إيست أوف إيدن» (شرق عدن) (1955) من بطولة النجم الراحل جيمس دين، وفيلم الجريمة «بوني آند كلايد» «بوني وكلايد» (1969)، وفيلم «ذا تاورينج إينفرنو» (الجحيم المرتفع) (1974)، بعد أن أعادت سلسلة دور عرض توهو السينمائية فتح 10 من بين 66 دار عرض في مناطق اعتبرت آمنة نسبياً من فيروس «كورونا».

وقالت شركة توهو، التي تدير أيضاً استوديو للإنتاج، إنها ستعيد فتح 23 دار عرض أخرى، بعد غدٍ، في مقاطعات رفعت فيها الحكومة حالة الطوارئ. ولاتزال دور العرض السينمائي في طوكيو مغلقة. وتطبق دور عرض توهو، التي أغلقت أبوابها في 18 أبريل الماضي، إجراءات سلامة تشمل ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين، وإلزام الموظفين والمشاهدين بارتداء الكمامات.

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من بين 66 دار عرض لـ«توهو» أعيد افتتاحها.

إجراءات سلامة تشمل ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين.

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