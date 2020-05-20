الامارات | 5 إرشادات غذائية لأول أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات غذائية لأول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لطيفة راشد، أن تبديل النظام الغذائي في يوم العيد بعد شهر كامل من الصيام لابد أن يكون مراعياً لكثير من الأمور، لتجنيب الجهاز الهضمي المشكلات، مشيرة إلى أن ما هو أهم من احتساب السعرات الحرارية في أول يوم للعيد، مراعاة المرء لجهازه الهضمي. ولفتت راشد إلى مجموعة من العادات الغذائية التي ترافق فرحة أول يوم من العيد، لاسيما العادات الرائجة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، مقدمة خمسة إرشادات غذائية لأول يوم في العيد.

للإطلاع على الإرشادات الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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