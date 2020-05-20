الامارات | 10 مبدعين يفوزون بمنحة «الشارقة للفنون»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مبدعين يفوزون بمنحة «الشارقة للفنون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن أسماء الفنانين الفائزين بمنحة برنامج الإنتاج 2020، الذي يهدف إلى دعم الحراك الفني وإنتاج الفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وحصل على المنحة لهذه الدورة وقيمتها 200 ألف دولار 10 فنانين ومجموعات، هم: جمانة إميل عبود، ومحمد عبدالكريم، ونور أبوعرفة، وبسمة الشريف، وعبدالصمد المنتصر، وكوكين أرغون، ونادي باك خواتين للرسم، ومصعب مصباحي، وفيليب رزق، ومجموعة سبفيرسف فيلم. واختار الفائزين لجنةُ تحكيم دولية ضمت المؤرخة الفنية افتخار دادي، والقيّمة لارا خالدي، والقيم أغوستين بيريز روبيو.

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وكلفت المؤسسة لجنة التحكيم باختيار مشروعين إلى ستة مشاريع مقترحة من مجموع المتقدمين للدعوة المفتوحة، ليتقرر في مارس الماضي زيادة عدد المستفيدين من المنحة إلى 10 فنانين، استجابةً للصعوبات التي يواجهها الفنانون في ظل تداعيات وباء كورونا.

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