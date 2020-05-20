الامارات | «فن»: سلسلة ورش جديدة عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن»: سلسلة ورش جديدة عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة «فن»، المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، سلسلة ورش عمل افتراضية متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتحرير الفيديو، والخط، والرسم، وغيرها.

ويأتي تنظيم الورش «عن بُعد»، في إطار الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقدم المؤسسة الورش بالاستناد إلى مناهج التعليم التطبيقي، إذ تنشرها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي @funnshj، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، بما يضمن تنمية مواهب الجيل الجديد.

ومن أبرز الورش، ورشة «نصائح الرسم» التي يقدمها المصمم والرسام الكويتي، أحمد الرفاعي، بالتعاون مع شركة «كابتشر» المتخصصة في فن التصوير الفوتوغرافي بدبي، وهي عبارة عن مقاطع فيديو لدقيقة واحدة، تتضمن نصائح حول فن الرسم.

بينما تقدم صاحبة العلامة التجارية «جيم للتصميم والإنتاج»، جميلة الحوسني، ورشة تعليمية بعنوان «برنامج المؤثرات البصرية»، وتتضمن مقطع فيديو لدقيقتين بهدف تعليم المشاركين تقنية تحريك النصوص وإضافة المؤثرات المرئية عليها.

وتقدم الطالبة في مؤسسة فن، شهد شعشاع، ورشة عمل حول فن الخط الكوفي باستخدام برنامج «أدوبي إلوستريتر»، لتعرّف بالخط الكوفي الذي يعد واحداً من أقدم الخطوط العربية.

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فيما تستضيف المؤسسة، مرة أخرى، الخبير توماس كوتشيرا في ورشة عمل حول تلوين النماذج والرسوم ثلاثية الأبعاد، استكمالاً لورشة تصميم الرسوم المتحركة الثلاثية الأبعاد التي قدمها، الشهر الماضي.

بينما يستعرض فهد العوضي في ورشة «التصوير من الأعلى مع إضافة المؤثر العكسي»، العديد من الأمثلة لتمكين المشاركين من مهارة تصوير مقاطع فيديو من الأعلى (مثل الطائرة بدون طيار)، وتحرير تلك الصور باستخدام التأثير العكسي الذي يسمح بتشغيل المقاطع وإعادتها لمرات عديدة.

وكانت مؤسسة «فن» قد قدمت السلسلة الأولى من ورش العمل حول فن التصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو وأساسيات الرسم على الأجهزة اللوحية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، متيحةً الفرصة لمن لم يتمكن من حضورها للاستفادة من معلومات تلك الورش.

ومن ضمن الورش التي نظمتها «فن» جلسة افتراضية للمخرج عبيد الحمودي حول «تحرير الفيديو وتلوين الأفلام»، كما قدمت شركة «كابتشر» ثلاث ورش عمل حول التصوير، بوساطة الهاتف المتحرك، تحت إشراف المصور الإماراتي، خالد الشحي، الذي استعرض سلسلة من النصائح والتقنيات التي تساعد على تنمية المهارات في هذا المجال وإتقانه بطريقة احترافية.

- شهد شعشاع ستقدم ورشة تعرّف بالخط الكوفي الذي يعد واحداً من أقدم الخطوط العربية.

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