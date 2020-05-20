الامارات | معرض رفاييل في روما يعيد فتح أبوابه في يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض رفاييل في روما يعيد فتح أبوابه في يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيعيد معرض إحياء الذكرى الـ500 لوفاة فنان عصر النهضة رفاييل، فتح أبوابه في الثاني من يونيو المقبل في روما، وتم تمديده حتى 30 أغسطس المقبل، بعد أن تضرر من العزل العام في إيطاليا بسبب مرض «كوفيد-19». وبدأ المعرض في «غاليري سكوديريا ديل كورينال» في الخامس من مارس الماضي، لكنه أغلق أبوابه بعد ذلك بثلاثة أيام بسبب تفشي «كوفيد-19»، الذي يتسبب فيه فيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا.

وكان مقرراً انتهاء المعرض في الثاني من يونيو المقبل، لكن منظميه قالوا في بيان، أول من أمس، إنهم توصلوا إلى اتفاق مع المتاحف في أنحاء العالم، لتمديد عرض قطعها الفنية فيه ثلاثة أشهر.

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