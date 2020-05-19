جلابيات لرمضان 2020 بوحي من جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من النجمات العربيات اللواتي يعشق اعتماد الأزياء الشرقية خلال شهر رمضان، وفي كل عام نراها تبتكر أسلوباً خاص بها في هذه الأزياء ان كان في الجلابيات أو العبايات أو القفاطين وغيرها وتنسقها بطرق أحياناً تكون كاجوال وأحياناً أخرى أكثر رسمية وقد جمعنا لك موديلات جلابيات رمضان 2020 بوحي من جويل ماردينيان.

كما نعلم جميعنا فإن شهر رمضان هذا العام كان مختلف قليلاً بسبب الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا لذلك فإن معظم النجمات تخليّن عن اطلالاتهن الفاخرة واستبدلنها بالأزياء العملية والمريحة وجويل ماردينيان قامت باعتماد الأسلوب الشرقي الكاجوال وقد اختارت هذه الفترة موديلات جلابيات بتصاميم شبابية ومريحة أغلبها كانت بقصّات واسعة وقماشها مُطبع برسومات مرحة وملونة.

وفي بعض المناسبات شاهدناها وقد اعتمدت العبايات المميزة مع اطلالاتها في الجينز أو فوق الفساتين الميدي، وكانت حريصة على تنسيق الاكسسوارات المناسبة مع هذه الاطلالات فمثلاً مع موديلات الجلابيات المنزلية البسيطة اختارت الصنادل الصيفية من دون كعب أو الأحذية المريحة وللاطلالات الأكثر رسمية شاهدناها وقد نسقت الأحذية والصنادل الكعب العالي مع بعض المجوهرات الفاخرة

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