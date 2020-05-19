عبايات بسيطة وملونة من وحي حوراء اللواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:43 مساءً - اعتمدت المذيعة حوراء اللواتي على العبايات الملونة بتصاميم بسيطة مناسبة لمختلف الأعمار في إطلالاتها، ومن أبرزها جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات ناعمة وبسيطة؛ لإطلالة شبابية مفعمة بالحياة.

عبايات بألوان حيادية

عبايات بألوان حيادية



اعتمدت حوراء على إطلالات العبايات بألوان حيادية كالأبيض والبيج، ومنها ارتدت عباية بيضاء مصممة بطبقات ناعمة في الجزء العلوي، واختارت عباية يكسوها اللون البيج المزين بخطوط بيضاء خفيفة، وظهرت بعباية بيضاء مطرزة بشكل بسيط وشبابي، وأطلت بعبايه بيج تكسوها النقوش والريش بشكل ناعم.

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عبايات شبابية ملونة

عبايات ملونة



فضلت اللواتي خيارات العبايات الملونة والمصممة بشكل شبابي، ومن أبرزها عبايه خضراء يزينها خط أبيض عريض على الجانبين، وتأنقت بعباية بنفسجية مزينة بخط أبيض تكسوه النقوش، وتجملت بعباية زهرية مصممة بخط بسيط أبيض، وأخرى حمراء مطرزة باللون البيج.

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