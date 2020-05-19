قناع السدر للوجه.. طريقته وفوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:43 مساءً - تتميز أوراق السدر بأهميتها الكبيرة للصحة العامة، وبقيمتها الغذائية العالية، حيث إن أوراق السدر غنية بعنصري الكالسيوم والماغنسيوم، وكذلك الحديد والبروتين، والسدر عبارة عن أشجار تتم زراعتها في المناطق الصحراوية، وتتميز بمذاقها الرائع وفوائدها الكثيرة، وهي غنية بالمعادن والأملاح والفيتامينات، ويمكن الاستفادة منها؛ من خلال تناولها كطعام، أو استخدامها كقناع للبشرة بعدة طرق.



فوائد قناع السدر وطريقة عمله

فوائد قناع السدر وطريقة عمله



يعمل قناع السدر كمنظف للبشرة من الشوائب، ويصفيها ويعمل على تقشيرها، خصوصًا للنساء اللواتي يشتكين من حبِّ الشباب، أو البشرة الدهنيَّة، فهو يعمل على تقشير الحبوب وتصفية البشرة منها، بالإضافة إلى شد البشرة وتوحيد لونها.

ولعمله، امزجي ملعقتين من السدر المطحون مع ثلاث ملاعق من لبن الزبادي البارد، وملعقتين من العسل، وملعقة ماء ورد، واخلطيها جيدًا، بحيث يكون المزيج ثقيلًا نوعًا ما، ومن ثمَّ ضعيه على البشرة، واسترخي إلى أن يجف تمامًا، ثم قومي بإزالته من البشرة؛ وذلك بغسله بالماء الدافئ فقط دون الحاجة لاستخدام الصابون، وسترين الفرق مع التكرار، ويُنصح باستخدامه مرَّتين في الأسبوع.

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فوائد قناع السدر والحليب

فوائد قناع السدر والحليب



يعتبر مزيج السدر والحليب من الخلطات الطبيعية المستخدمة للعناية بالبشرة وتحسين صحتها؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر والمعادن الأساسية، مثل: النحاس، الماغنسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفسفور، الحديد، المنجنيز، وفيتامين C، ونسبة عالية من مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، التي تمنع نمو وانتشار الجذور الحرة، كما يعتبر من الخلطات الآمنة الخالية من المواد الكيميائية، ومن الخلطات المناسبة لجميع أنواع البشرة وغير المُكلفة، مقارنةً بمستحضرات العناية بالبشرة الصناعية، ويُستفاد منه بترطيب البشرة بشكل فعَّال وحمايتها من الجفاف وتأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه، إضافةً إلى تنظيفها بعمق وتخليصها من الأوساخ والدهون والرؤوس السوداء، ومنحها النضارة والحيوية والنقاء والنعومة.

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طريقة عمل قناع السدر والحليب

طريقة عمل قناع السدر والحليب



امزجي خمس ملاعق من السدر مع ملعقتين من الحليب البودرة، وكميّة من الماء الدافئ؛ للحصول على مزيج متجانس ومتماسك، ثمّ افردي المزيج وافركي البشرة به بحركة داخلية لمدّة عشر دقائق، واتركيه حتى يجف، ومن ثمَّ قومي بفرك البشرة مرة أخرى، واغسليه بالماء البارد، ومن ثمَّ مرري على بشرتك قطعة من الثلج؛ لسدّ المسام ومنح البشرة النعومة.



طريقة عمل قناع السدر والحليب مع العسل



امزجي ملعقة كبيرة من السدر الأخضر المفروم بشكل ناعم مع كمية مساوية من الحليب البودرة وعسل النحل وعصير نصف ليمونة، اخلطيها بشكل متجانس؛ للحصول على عجينة متماسكة، ثم ضعي المزيج على البشرة، واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يجف، وبعد ذلك قومي بفركه بلطف بحركة دائرية، واغسليه بالماء الفاتر ثم البارد.

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