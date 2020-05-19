فوائد زيت العصفر للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:43 مساءً - إن كنت من صاحبات البشرة الدهنية التي تعاني بشكل مستمر من الحبوب والتصبغات وكثيرة المشاكل، تعرفي على زيت العصفر، المكون الطبيعي الذي لن يفارق مستحضرات تجميلك بعد اليوم.



فوائد زيت العصفر:

زيت العصفر



يحتوي زيت العصفر على فيتامين ه أو E، وهو من أشهر المكونات المستعملة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، له تأثير في تخفيف الالتهابات، ومضاد للأكسدة ومحارب للتجاعيد، كما يعمل كمرطب طبيعي للبشرة الجافة، ويحسن من صحة الجلد والشعر، ويسرع التئام الجروح ويهدئ حبوب الشباب والالتهابات الناتجة عنها، كما وجد له تأثير إيجابي على حالات تهيج الجلد المرتبطة بالأكزيما.

نتائج تحصلين عليها من استعمال وصفات طبيعية بزيت العصفر:

الحفاظ على ترطيب البشرة

تقليل ظهور التجاعيد

يخفف خشونة البشرة وجفافها ويزيل الأوساخ والزيوت العالقة بالبشرة الدهنية

ينعم ملمس الجلد

يعطي البشرة صبغة نضارة وحيوية

يسد مسمات البشرة الواسعة والتي تظهر لمن يعاني من البشرة الدهنية وحب الشباب

يحسن المظهر العام للجلد لاحتواءه على اللينوليك

يخفف من دوالي القدمين

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أسماء أخرى قد يباع تحتها زيت العصفر:

زيت العصفر



زيت العصفر يباع تحت اسم القرطم والزعفران والبينيبانا، وله العديد من الاستخدامات في الطهي وتزيين الحلويات، وله صور جافة وتوابل وأشكال كثيرة في محلات العطارة، فاختاري الاسم المشهور في دولتك.

وصفات طبيعية لاستعمال زيت العصفر على بشرتك:

استعملي من 10 لـ 12 قطرة من زيت العصفر مع زيت العنب أو عباد الشمس، كمرطب طبيعي بديل للكريمات، يوضع يوميًا على الجلد

ينصح بحفظ الخليط في زجاج داكن بالثلاجة وبعيدًا عن الشمس، وعدم الخروج فور وضعه، وتطبيقه على بشرة نظيفة.

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غسول زيت العصفر:

غسول زيت العصفر



ملعقة كبيرة ونصف من بشر البرتقال

ملعقة كبيرة من كل من: الشوفان المطحون، الزبادي، زيت العصفر.

تخلط المكونات معًا لعمل عجينة، وتستعمل في تدليك الوجه لمده خمسة دقائق يوميًا، في حركات دائرية مع تجنب حول العينين، ويكرر الغسول يوميًا للحصول على نتائج جيدة وسريعة.



فوائد أخرى تحصلين عليها من تناول واستعمال زيت العصفر:

فوائد أخرى تحصلين عليها من تناول واستعمال زيت العصفر



تخفيف ألم الدورة الشهرية

تنعيم الشعر والبشرة

علاج أمراض جلدية مثل الكلف والبهاق والحصبة

خفض الكوليسترول في الدم

علاج أوجاع الطمث المرتبطة بفترة ما بعد الولادة

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