تسمين الوجه بوصفات فعالة قبل العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:43 مساءً - في الوقت الذي تحتاج فيه البشرة إلى عناية ومتابعة مستمرّة لتفادي المشاكل والأمراض التي قد تتعرّض لها، وتؤدّي إلى تضرّرها وشيخوختها المبكّرة، تخشى الكثير من السيدات استخدام المواد الكيميائية للمحافظة عليها، وتسعى جاهدة لإيجاد بدائل طبيعية.

وصفات طبيعية لتسمين الوجه

الزبادي والخميرة:

تسمين الوجه بوصفات فعالة

1- يساعد خليط اللّبن والخميرة في نفخ الخدّين وتوردّهما، يُعتبر بديلًا طبيعيًّا لحقن البوتكس.



2- يبيّض البشرة ويعطيها ملمسًا ناعمًا، وذلك بسبب حمض اللاكتيك الذي ينظّف البشرة ويمنحها تورّدًا طبيعيًّا.



3- يشدّ البشرة ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكّرة وخطوط التجاعيد حول الفم والعينين.



4- يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.



5- ينظّف البشرة ويزيل الرواسب العالقة بها من غبار وما تبقّى من مكياج في نهاية اليوم.

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طريقة تحضير قناع اللّبن والخميرة

تسمين الوجه بوصفات فعالة





تحتاجين إلى: ملعقتين من الخميرة، 3 ملاعق من اللّبن وملعقة كبيرة من ماء الورد.



الطريقة:



1- اغسلي بشرتكِ جيّدًا واتركيها حتى تجفّ.



2- اخلطي المكوّنات معًا واتركيها لدقائق.



3- ضعي الخليط على بشرتكِ لمدّة ربع ساعة.



4- اغسليها جيّدًا بالماء العادي، ثمّ بماء مثلّج لإغلاق المسامّ.



5- اُحرصي على تطبيق هذا القناع مرّتين في الأسبوع.



الزيوت الطبيعية



أضيفي لطبق السلطة اليومي ملعقتين من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الكانولا، هذه الزيوت غنية بالمواد الدهنية الطبيعية التي تعطي للبشرة نضارة طبيعية ومظهرًا ممتلئًا عن المعتاد.

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عصير التفاح والجزر

لتسمين الوجه





يعمل التفاح على تسمين الوجه؛ لاحتوائه على الكولاجين الطبيعي.



المكونات:



ليمونة



ثمرة تفاح



ثمرة جزر



طريقة التحضير:



اصنعي مزيجًا من عصير التفاح والجزر والليمون، وتناولي كوبًا منه كل صباح لبشرة نضرة وممتلئة.

معلومات إضافية لتسمين الوجه:

وصفات تسمين الوجه





حبوب الخميرة



تناول حبوب الخميرة مرة بعد كل وجبة أو مرتين فقط في اليوم، ويمكن تناولها مثل أقراص الدواء، أو إذابتها في الحليب أو الماء قبل تناولها.



جل الألوفيرا



يشير البعض إلى تأثير جل الألوفيرا الرائع في تسمين الوجه بشكل طبيعي، وتعزيز شباب البشرة، وذلك عن طريق دهن الوجه به من 2 - 3 مرات يوميًّا. يراعى تدليك الوجه في حركات دائرية لمدة 20 دقيقة بعدها؛ لتنشيط الدورة الدموية ومنح الوجه حمرة طبيعية.



الحليب



تناول كوبين من الحليب خالي الدسم، يعمل على تغذية الجسم وإكساب الوجه نضارة وامتلاءً صحيًّا. يمكنكِ تناول السحلب أو مشروب الكاكاو أو القرفة بالحليب، إذا كنت لا تحبذين تناول الحليب بمفرده.

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