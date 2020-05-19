حيل ذكية وبسيطة تجعل بشرتك مشدودة ومشرقة خلال العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:43 مساءً - تبييض وتفتيح البشرة، إزالة التجاعيد، التخلص من الخطوط الدقيقة... كلها أمور تجعل إطلالتك في العيد شابة ومشرقة ومتوهجة. إليك مجموعة حيل ذكية وبسيطة جداً ستجعل بشرتك مشدودة مشرقة خلال العيد، فابدأي بتطبيقها منذ الآن.



مكعبات الثلج

مكعبات الثلج



إن تدليك بشرة الوجه بمكعبات الثلج حيلة بسيطة جداً، إلا أن لها فوائد كثيرة، من أبرزها، أنها تعمل على تعزيز الدورة الدموية في البشرة، فتنشطها وتعمل على ترطيبها وجعلها مشدودة، كما تساعد في التخفيف من الخطوط الدقيقة حول العينين. لذلك، واظبي يومياً على تدليك بشرة وجهك يومياً بمكعبات الثلج، للتخلص من تعب البشرة وإعادة الشباب والحيوية إليها.

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النوم ساعات كافية

النوم ساعات كافية



عندما تنامين ساعات كافية وتأخذين قسطاً من الرائحة خلال النهار، فذلك ينعكس إيجاباً على بشرتك، حيث أن هذه الخطوة تساعد في تغلغل الأوكسيجن في أعماق البشرة، مما يؤدي الى تعزيز نسبة الكولاجين فيها وتجديد خلاياها، كما يطرد السموم من البشرة، والتي تؤدي الى سد المسامات وظهور علامات التعب على البشرة. بالتالي، احرصي يومياً على النوم لساعات كافية، وتحديداً سبع الى ثماني ساعات في اليوم.



تسريحة ذيل الحصان

تسريحة ذيل الحصان



إن كنت تشعرين بأن بشرتك متعبة ومترهلة، فليس عليك إلا اعتماد تسريحة ذيل الحصان المتوسطة، فهذه الحيلة البسيطة تساعد في إبراز خدودك وشد بشرة وجهك، فلا تعودي بحاجة الى إخفاء التعب خلف طبقات عدة من مستحضرات المكياج.

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زبدة الشيا

زبدة الشيا



تشتمل زبدة الشيا على حمض الأوليك وحمض الإستيريك وحمض اللينوليك، والأحماض الدهنية، وهي مكونات ذات خصائص فريدة للبشرة، حيث تعمل على تبييض وتفتيح لون الجلد، تشد البشرة وتزيل تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة حول الفم والعينين، مما يمنحك بشرة شاية ومشرقة خلال العيد. يكفي أن تدلكي بشرة وجهك بزبدة الشيا مرة يومياً لمدة أسبوع قبل حلول العيد.



زيت الأرغان

زيت الأرغان



يعد زيت الأرغان مثالياً لصحة البشرة بشكل عام، فإضافة الى أنه يمنحها الترطيب اللازم ويجعلها ناعمة جداً، فهو يغذيها ويعيد إليها النضارة والحيوية، والأهم أنه يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة على البشرة، فضلاً عن أنه يساهم في تبييض البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من التصبغات كافة. ونظراً الى نتائجه السريعة والفعالة، واظبي على تدليك وجهك به مرة يومياً، في المساء، وذلك لمدة أسبوع كامل.

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