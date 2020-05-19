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الامارات | لص الملابس الداخلية النسائية يخرق الحظر ليسرق في سنغافورة

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سنغافورة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف «لص متسلسل» بخرق قيود الإغلاق المفروضة في سنغافورة للتسلل إلى الفناء الخلفي لمنازل، ومحاولة سرقة ملابس داخلية نسائية.

وسرق لي تشي كين ملابس داخلية من منازل 30 مرة على الأقل منذ عام 2018، وعثرت الشرطة على أكثر من 100 حمالة صدر خلال عملية دهم لمنزله العام الماضي، وفقاً لوثائق المحكمة.

وكان لي البالغ من العمر 39 عاماً قد أطلق سراحه بكفالة بتهم تتعلق بقضايا سرقة ملابس داخلية الشهر الماضي عندما تسلل واقتحم فناء خلفياً لأحد المنازل بحثاً عن مزيد من هذه الملابس، إلا أن صاحب المنزل رصده، وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه.

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وأقر لي أمام المحكمة بخرق تدابير الإغلاق عبر مغادرة مسكنه بدون سبب وجيه وعدم وضع كمامة. كما اعترف بتهمة السرقة والتعدي الإجرامي.

وقال المدعي العام للمحكمة إن لي «يختار حمالات الصدر والملابس الداخلية لسرقتها على أساس مظهرها».

واستخدم المتهم هذه القطع المسروقة «من أجل إشباع رغباته». وقد يواجه لي الذي سيحكم عليه في وقت لاحق، عقوبة السجن ودفع غرامة كبيرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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