كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - اقترب عيد الفطر السعيد، وبالتأكيد ترغبين في إطلالة مشرقة وبشرة صافية خالية من أي شوائب، وكذلك تُشع بياضًا ونضارة. وللحصول على مبتغاك، وبعيدًا عن ارتياد صالونات التجميل التي تُعنى بهذه الغاية، إليك خلطة بياض الثلج للجسم كامل قبل العيد، ذات المفعول السحري لتجديد خلايا بشرتك وإزالة التصبغات اللونية، والتي لا تستعمل فقط لتفتيح الوجه فحسب، بل كامل الجسم لتنعمي ببشرة بلون موحّد كبياض الثلج ونعومة ونضارة لا مثيل لها.



خلطة بياض الثلج للجسم كامل قبل العيد بالخطوات

خلطة بياض الثلج لتفتيح كافة مناطق الجسم قبل العيد



إليك طريقة تطبيق خلطة بياض الثلج لكافة مناطق الجسم، وكل ما تحتاجين لتحضيرها. مع الحرص على تطبيقها ثلاث إلى أربع مرات قبل العيد؛ لأفضل النتائج.

خلطة بياض الثلج لتفتيح الوجه:

خلطة بياض الثلج لتفتيح الوجه ومنحه النضارة والإشراق



المكونات:

ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي .

100 جرام مستكة مطحونة جيدًا طحنًا ناعمًا .

جرام مستكة مطحونة جيدًا طحنًا ناعمًا ملعقة طعام من الماء الدافئ .

ملعقة طعام من السكر البني .

ملعقة من زيت الزيتون .

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا .

طريقة التطبيق:

في وعاء، امزجي جميع المكونات جيدًا للحصول على خليط متجانس.

وزّعي الخليط على بشرتك بالتساوي أو المنطقة المراد تفتيحها، مع الحرص على التدليك أثناء توزيع الخليط.

التأكد من عدم تطبيقه على عينيك أو فمك.

اتركي المزيج وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء البارد.

وللحصول على نتائج بسرعة، كرّري هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع لجني أقصى قدر من الفوائد.



خلطة بياض الثلج لتفتيح الجسم فقط

خلطة بياض الثلج لتفتيح الجسم وإزالة التصبغات اللونية



المكونات:

1/3 كاس من زيت الزيتون، وزيت اللوز المر، وزيت الخروع.

عبوة صغيرة من "فيكس"

عبوة صغيرة من كريم الجلسرين.

صابونة طبيعية من دون رائحة.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

كوب من ماء الورد.

طريقة التطبيق:

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تُبرش الصابونة جيدًا وتنقع مع ماء الورد ليلة كاملة.

تُمزج المكونات جميعها في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج متجانس.

يُصب المزيج في قارورة زجاجية لمدة يوم في الثلاجة قبل الاستعمال.

يوزّع المزيج على كامل الجسم ويترك لمدة ساعة على الأقل.

يتم الاستحمام، وينصح باستخدام صابون طبيعي في غسل الجسم.

كرّري هذه الخطلة يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.

عدم استخدام هذه الخطلة على الوجه أبداً.

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خلطة بياض الثلج للرقبة

خلطة بياض الثلج لتفتيج الرقبة وتوحيد لونها



المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم.

كوبان من الحليب.

4 ملاعق من النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة التطبيق:

تُمزج جميع المكونات جيدًا، وتوضع على النار للحصول على مزيج متجانس.

تُترك حتى تبرد.

يُوزّع المزيد على الوجه والرقبة ويترك ليجف تمامًا.

يُشطف الوجه والرقبة بالماء الدافئ جيدًا، ثم يُغسل مرّة ثانية بالماء البارد؛ لاغلاق المسام.

يُجفّف الوجه والرقبة بمنشقة نظيفة.

استعمال مرطّب للبشرة بعد تطبيق الخلطة، خصوصًا لذوات البشرة الجافة.

عدم التعرّض لأشعة الشمس بعد تطبيق هذه الخلطة. لذلك، ينصح بتطبيقها مساءً.

كركّي هذه الخلطة ثلاث مرّات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

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خلطة بياض الثلج لتبييض الكوعين والركبتين



المكونات:

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الجلسرين

ربع كوب مسك مطحون

ربع كوب زيت اللوز



طريقة التطبيق:

تُمزج جميع المكونات جيدًا للحصول على مزيج متماسك.

يُوزع المزيج على الكوعين والركبتين ويُترك لمدة ساعتين.

كرّري هذه الخلطة يوميًا لمدة أسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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