التنورة التول بأسلوب النجمات العربيات العصري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات وقد اعتمدن مؤخرًا التنورة التول في مناسبات مختلفة، ونسّقنها كل على طريقتها الخاصة، فمنهن من اعتمدت الأسلوب العصري الكاجوال، ومنهن من اختارتها للإطلالات الأكثر رسمية، والجدير بالذكر أن التنورة التول من صيحات الموضة الأكثر رواجًا، وقد شاهدناها على عدد كبير من منصات عروض دور الأزياء العالمية بألوان وقصات مختلفة، وهي توحي بالأنوثة والعصرية أيضًا حسب طريقة تنسيقها.. وإليكِ بالصور أبرز إطلالات النجمات العربيات فيها؛ لتستوحي بعض الإطلالات المميزة.



سيرين عبد النور في التنورة التول:

سيرين عبد النور في تنسيق شبابي في التنورة التول مع البليزر



سيرين عبد النور كانت آخر النجمات اللواتي اعتمدن التنورة التول، وقد اختارتها لتصوير إحدى حلقات برنامجها الجديد "سهرانين معاكم بالبيت" باللون الأحمر، وبطول وصل إلى حد الكاحل، ونسقت معه بليزر أسود، وحذاء بتصميم عسكري مزيّن بالأربطة، وبدا اللوك شبابيًا وعصريًا.

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نادين نجيم في تنسيق باللون الأسود بالتنورة التول:

نادين نجيم في تنسيق في التنورة التول



قبل ذلك كنا قد شاهدنا نادين نجيم في إطلالة مشابهة برفقة ابنتها، حيث اختارت تنورة تول كلوش باللون الأسود، وصل طولها إلى حد الكاحل، وقد نسقت معها بليزر أسود أنيقًا، زينت خصره بحزام رفيع، وأكملت اللوك بحذاء كاحل من الجلد الأسود له بكل معدنية، وزيّنت اللوك بمجوهرات ذهبية ذات طابع شبابي.

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ناردين فرج أنيقة بالتنورة التول:

تنسيق في التنورة التول والبليزر اعتمدته ناردين فرج



إطلالة مشابهة رصدناها لناردين فرج أيضًا في إحدى المناسبات، وقد بدت فيها غاية في الأناقة، حيث اختارت تنورة ميدي من التول الأسود، ونسقت معها جاكيت بليزر أنيقًا محدد الخصر، ومزينًا بأزرار ذهبية، وأكملت الإطلالة بحذاء أنيق بكعبٍ عالٍ.

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ميساء مغربي في تنسيق عصري بالتنورة التول:

تنسيق جمع بين الأناقة والعصرية في التنورة الطويلة اعتمدته ميساء مغربي



لوك ذو طابع عصري، اعتمدته ميساء مغربي في التنورة الطويلة، جمعت فيه بين النمط الأنثوي مع لمسات عصرية بأسلوب الروك أند رول، وقد اختارت تنورة ماكسي من التول باللون الأبيض، زيّنت خصرها بحزام رفيع، ومعها اختارت تيشيرت قطنيًا بسيطًا، ومن فوقهما نسقت جاكيت جلد بقصة البايكر Biker، وكانت قد اعتمدت حذاء من دون كعب مزيّنًا بالأربطة، وزيّنت اللوك بمجوهرات ذهبية بارزة، وقفاز من الجلد ارتدته في كف واحد.



التنورة التول من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وهي توحي بالكثير من الأناقة والعصرية في آن واحد، شاهدي إطلالات النجمات العربيات، واستوحي أفكارًا مميزة ومختلفة.

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