أبرز إطلالات جيني إسبر في برنامجها الرمضاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - حظي برنامج "رحلة الملايين" بالكثير من التفاعل في العالم العربي خلال رمضان لهذا العام، ومنه استوحينا لكُنَّ عدة إطلالات أنيقة لمقدمته جيني إسبر، فما الأجمل برأيكنَّ؟



إطلالات الفساتين

فساتين جيني اسبر



اعتمدت جيني إسبر عدة فساتين أنيقة في إطلالاتها بالبرنامج، ومنها فستان أحمر قصير مزين بوشاح من قماش الدانتيل اللامع، وأطلت بفستان أسود منفوش مزين من الجزء العلوي بقماش لامع وأكمام شفافة، وتأنقت بفستان أسود ضيق مصمم بأكمام لامعة، واختارت فستانًا زهريًّا طويلًا ومحتشمًا مصممًا من الجزء العلوي باللمعة.

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خيارات الجمبسوت

جمبسوت لإطلالة عصرية



فضَّلت جيني إسبر العديد من الإطلالات العصرية بالجمبسوت ومن أبرزها جمبسوت زهري واسع مزين بوشاح في الأكمام، وارتدت جمبسوت سماويًّا مزينًا بمعطف أخضر لامع، وظهرت بجمبسوت أزرق مزين بنقشة لامعة في منطقة البطن ومصمم بوشاح شفاف من اللون الأزرق.

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تنسيقات أنيقة بالبنطال

إطلالة أنيقة بالبنطال



لإطلالات مريحة، نسقت جيني عدة إطلالات بالبنطال، منها بنطال ومعطف باللون الأسود لإطلالة فاخرة، وتزينت ببنطال باللون البيج مزين بالأسود مع بلوزة سوداء ووشاح بيج مزين بالأسود.

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