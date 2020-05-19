البدلات بالجيوب البارزة موضة أساسية لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - ظهرت على منصات عروض ربيع وصيف 2020 بقوة موضة البدلات بالجيوب البارزة؛ أي الجيوب الكبيرة على جوانب الجواكيت، والتي تعد واحدة من الصيحات المستجدة أو المعاد تقديمها بتصاميم عصرية على ساحة الموضة العالمية.

بدلة بالجيوب البارزة من غوتشي Gucci







رأينا البدلات بالجيوب البارزة بتصاميم بدلات كاجوال تناسب الشابات، وأخرى رسمية مناسبة لأوقات العمل والدوام، أو الخروجات التي تتطلب مستوى معيناً من الأناقة. أما عن ألوانها؛ فجاءت متعددة ومتنوعة، لتتناسب مع مختلف الأذواق وألوان البشرة، وحتى الإطلالات.



تعالي وتعرفي معنا اليوم على أبرز تصاميم البدلات بالجيوب البارزة التي رصدتها «الخليج 365» على منصات عروض أهم الدور العالمية، والتي تعتبر أساسية في خزانتك خلال ربيع وصيف 2020؛ كي تستوحي منها.



أجمل البدلات بالجيوب البارزة موضة ربيع وصيف 2020





أجمل البدلات بالجيوب البارزة الرسمية

بدلة بالجيوب البارزة لإطلالة رسمية فاخرة من أليكساندر ماكوين Alexander McQueen





إذا كنتِ تبحثين عن القطع المميزة هذا الموسم؛ اختاري من مجموعات ربيع وصيف 2020 التي قدمها المصممون العالميون على منصاتهم خلال أسابيع الموضة العالمية أجمل البدلات بالجيوب البارزة والكبيرة على الجوانب، والتي تعتبر موضة الموسم.



اخترنا لكِ من ستيلا ماكارتني Stella McCartney هذه البدلة بالجيوب البارزة باللون الأبيض، والمصممة بطريقة عصرية مريحة وكاجوال مع حزام على الخصر من الرافيا؛ لإطلالة صيفية مميزة.

يمكنكِ مزجه مع إكسسوارات بلون البيج أو النيود.



كما لفتتنا من غوتشي Gucci بدلة بالجيوب البارزة مصممة من قماش الدنيم متعدد الظلال؛ لإطلالة عصرية بامتياز وأسلوب cool مريح هذا الموسم.

نسّقي الإطلالة مع سنيكرز أبيض وستكونين الأجمل!

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أجمل البدلات بالجيوب البارزة الكاجوال

بدلة بالجيوب البارزة من ستيلا ماكارتني Stella McCartney باللون الأبيض





من قال إن ارتداء البدلات بالجيوب البارزة هو فقط لأوقات النهار؟ فقد رصدنا على منصات العروض الكثير من التصاميم الفاخرة للبدلات بالجيوب البارزة الراقية المثالية للمناسبات الفاخرة من توقيع أهم الدور.



وقد جاءت أبرزها بدلة بالجيوب البارزة مصممة من القماش الميتاليك باللون الذهبي الفاخر من علامة غوتشي Gucci؛ وهي الأنسب لإطلالة مسائية.



كما لفتتنا جداً البدلة بالجيوب البارزة باللون الأسود مع الدانتيل الراقي، والتي رأيناها ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen. هذه البدلة مصممة للمرأة العاشقة للإطلالة الراقية المفعمة بالأنوثة والفخامة. نسقيها مع حذاء أسود لماع بكعب؛ لتجذبي الأنظار.

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