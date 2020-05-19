أزياء باللون البنفسجي من أهم الماركات لإطلالة مميزة في عيد الفطر 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - يعد البنفسجي من الألوان التي رصدناها بكم هائل على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم صيف 2020 من خلال تصاميم متنوعة تجلت في الفساتين والتنانير وحتى الإطلالات الكاملة من خلال البدلات. ولأن المرأة تبحث عن آخر الصيحات لإطلالتها في عيد الفطر 2020، نقترح عليك اعتماد اللون البنفسجي لتكوني متألقة بلون ملفت وأسلوب متميّز.

فستان قصير بالريش من فالنتينو Valentino



وتجدر الإشارة إلى أنه للّون البنفسجي ظلال ودرجات متعددة تتراوح بين البنفسجي الباستيل، البنفسجي الفاتح والبنفسجي الداكن.

للحصول على فكرة واضحة عن أجمل الأزياء باللون البنفسجي من أهم الماركات لإطلالة صيفية مميزة في عيد الفطر 2020.

اللون البنفسجي موضة صيف 2020 لإطلالة مميزة في عيد الفطر 2020

أزياء باللون البنفسجي بطبعات الورود موضة صيف 2020 لإطلالة عيد الفطر 2020

فستان من جمباتيستا فالي Giambattista Valli بطبعات الورود البنفسجية



مع رواج موضة طبعات الورود لصيف 2020، ما رأيك إذاً باعتماد هذه الصيحة مع اللون البنفسجي لإطلالة عيد الفطر 2020.

وقد أعجبنا فستان باللون البنفسجي الفاتح بطبعات الورود الصغيرة من خلال تصميمه الناعم الشبابي القصير من الأمام مع ذيل من الخلف من جمباتيستا فالي Giambattista Valli. وأكثر ما يجعله مميزاً هو أكمامه المنفوخة البارزة، حيث سيميزك إذا ما ارتديته لسهرة عيد الفطر 2020.

كذلك، فقد لفتنا ضمن عرض فانتينو Valentino فستان محتشم بأسلوب قفطان باللون البنفسجي، مزركش بطبعات الورود الضخمة على طرفه وحزام لتحديد الخصر وهو رائع لإطلالة العيد.

نسقيه يوم عيد الفطر مع حذاء بكعب وحقيبة أنيقة باللون الأسود.

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أزياء باللون البنفسجي لإطلالة موحدة يوم عيد الفطر 2020

أزياء باللون البنفسجي من جيفينشي Givenchy



تعتبر الإطلالة ذات اللون الموحد من آخر صيحات الموضة مهما كان اللون الذي أردت اعتماده سواء الأحمر أو الأصفر أو الأبيض وغيرها لصيف 2020. ولإطلالتك في عيد الفطر 2020، ما رأيك باعتماد اللون البنفسجي في أزيائك؟

إذا كنت من عاشقات الإطلالة الأنيقة في النهار، اختاري من جيفينشي Givenchy هذا اللون باللون البنفسجي من خلال تنورة ميدي بقصة مستقيمة pencil cut مع فتحة أمامية، ونسقي معها قميصاً من الحرير الراقي بنفس اللون وحذاء باللون الذهبي الفاتح.

أما إذا أردت إطلالة أكثر شرقية يوم عيد الفطر 2020، ننصحك باختيار هذه القطعة من غوتشي Gucci بتصميمها المميز بشكل قفطان باللون البنفسجي.

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فساتين سهرة باللون البنفسجي لسهرة عيد الفطر 2020

فستان بنفسجي من الترتر من من فالنتينو Valentino



ولسهرة عيد الفطر 2020 هذا العام، حاولي الخروج عن الألوان الكلاسيكية المألوفة وتوجهي نحو الألوان الحيوية الناعمة التي تبرز أنوثتك؛ والتي يأتي البنفسجي من ضمنها.

اختاري من فالنتينو Valentino فستاناً قصيراً بتصميم كتف أحادي باللون البنفسجي الفاتح مع تفاصيل الريش الفاخر، إذا كنت من عاشقات الأسلوب العصري الملفت. أما إذا كنت من محبات الفساتين الطويلة، فاختاري من فالنتينو Valentino أيضاً فستاناً طويلاً باللون البنفسجي بظلال أغمق، مزركش بالترتر لإطلالة متلألئة.