صيحات أساور موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - مجموعة كبيرة من الأساور تنوعت أشكالها وأحجامها وخاماتها، برزت خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 .

شاهدي أحدث التصميمات واكتشفي من خلالها آخر مستجدات الموضة العالمية.





أساور ضخمة من مجموعات صيف 2020





Balmain



عادت الأساور الضخمة إلى واجهة الموضة من جديد، لفتتنا الأساور الذهبية الكبيرة التي تألقت بها عارضة دار فالنتينو Valentino وبتصميم مشابه زينت عارضة بالمان Balmain معصمها بأساور سوداء، موديلات فخمة تحاكي ذوق الجريئات وتناسب الصباح والمساء.

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أساور طبقات موضة ربيع وصيف 2020





انتشرت هذا الموسم موضة الأساور المصممة على هيئة طبقات، رصدنا لكِ تصميمات فائقة الجمال من مجموعات كلوي Chloé وسيمون روشا Simone Rocha والأساور الذهبية من مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen.



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أساور مرصعة باللؤلؤ الأبرز هذا الموسم





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Simone Rocha





انفحي اطلالتك بالفخامة وارتدي الأساور المرصعة، من جهتنا خطفت أنظارنا الأساور المزينة باللؤلؤ الأبيض من توقيع سيمون روشا Simone Rocha، كما أعجبتنا الأساور الذهبية المصممة على هيئة ورود ومزدانة بقطع اللؤلؤ الصغيرة، اعتمدي هذه القطع في المساء.







أساور غير تقليدية آخر موضة 2020







امتلأت مجموعات ربيع وصيف 2020 بموديلات الأساور غير التقليدية، قدمت دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana حقائب شديدة الصغر على هيئة أساور صممت من جلد التمساح، أيضًا رصدنا لدى جيامباتيستا فالي Giambattista Valli أساور على شكل ورود أقرب إلى المنظر الطبيعي كفيلة بمنح اطلالتك لمسة ربيعية مشرقة.





أساور على شكل سلاسل لإطلالة عصرية

Chanel



كما في القلادات سيطرت السلاسل المتشابكه على أساور صيف 2020، قدمت شانيل Chanel أساور ذهبية ممزوجة بتفاصيل حمراء وتتدلى منها الأحرف الأيقونية للدار الفرنسية العريقة، قطعة تناسب الستايل الشبابي.

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