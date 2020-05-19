خيارات رمضانية للمحجبات من وحي مريم محمد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 04:44 مساءً - اعتمدت البلوجر المحجبة مريم محمد العديد من الإطلالات الأنيقة المنسقة بعناية، والتي تناسب المحجبات في شهر رمضان المبارك، ومن أبرز خياراتها جمعنا لكنَّ هذه الإطلالات المحتشمة لتستوحين منها أفكارًا مناسبة لذوقكنَّ.
تنسيقات لمُحبات اللون الأزرق
فضلت مريم محمد إطلالات اللون الأزرق في أحدث خياراتها، ومنها جلابية زرقاء مطرزة بالذهبي من الأعلى، وفستان سماوي مزين بخطوط بيضاء، كما تأنقت بفستان أزرق تكسوه التطريزات الذهبية بشكل أنيق وشبابي.
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إطلالات شبابية
اعتمدت مريم العديد من الخيارات الشبابية المريحة، ومن أبرزها فستان أبيض واسع مطرز بالذهبي بشكل شبابي أنيق، وجلابية سوداء مطرزة بالأحمر، وأطلت بجلابية خضراء مزينة بالذهبي ومصممة بأكمام عصرية، واختارت تنورة وقميصًا باللون البيج مع وشاح أزرق مزين بالبيج، وارتدت جلابية سوداء مطرزة بالأحمر والأخضر والأصفر بشكل أنثوي ناعم، وظهرت بجلابية بيضاء مزينة برسمات الزهور البنفسجية.
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