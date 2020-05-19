تعرفي علي فوائد زيت الأرغان للشعر وطرق استخدامه

يعد زيت الأرغان أحد أهم الزيوت الطبيعية التي توفر عناية للشعر في الوقت نفسه، نظراً الى اشتماله على الكثير من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تمد الشعر بالكثير من المرطبات والمغذيات التي تجعل مظهرهما مثالياً لا تشوبه شائبة. وفي هذا المقال، نعرفك الى أبرز فوائد زيت الأرغان للشعر وطرق استخدامه.

فوائد زيت الأرغان للشعر

- يعمل على تنعيم الشعر المجعد ومنحه الحيوية واللمعان.

- يعالج مشكلة الشعر المتساقط والمتكسر.

- يساعد في تكثيف الشعر وتعزيز نموه، ويساهم في القضاء على مشكلة الشعر المتضرر.

- يخترق مسام بصيلات الشعر، مما يعزز من مرونة الشعر وتغذيته.

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- نظراً الى احتوائه على الكثير من المواد المضادة للتأكسد الطبيعية، يساعد زيت الأرغان في تقوية الشعر الضعيف والهش

وصفة زيت الأرغان لتنعيم الشعر المجعد

اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. من ثم، جففيه بواسطة السشوار وسرحيه جيداً. بعدها، أحضري كمية من زيت الأرغان بحيث تكون كافية لطول شعرك. طبقي زيت الأرغان على شعرك من جذوره وحتى أطرافه. مشطي شعرك مجدداً ولفيه على شكل كعكة واتركيه الى أن يجف.

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