تقرير يرصد أجمل أفكار هدايا عيد الفطر 2020

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر وفي حال كنتم ماتزالون تبحثون عن أفكار هدايا مميزة تقدمونها لأحبائكم فقد اخترنا لكم اليوم مجموعة من أجمل الاكسسوارات من أحدث اصدارات الدور العالمية لموسم ربيع وصيف 2020 لتختاروا منها ما يعجبكم ويناسب أذواقكم.وكوننا مقلبين على فصل الصيف فخياراتنا جمعيها كانت صيفية وعصرية تنوعت بين موديلات حقائب اليد الرسمية مثل الكلاتش أو حقائب الكتف وبين الحقائب الأكثر عملية مثل حقائب القش الكبيرة، بالإضافة أيضاً الى تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات الأحذية التي تنوعت بين الصنادل الكعب العال للمشاوير اليومية وبين الصنادل الفلات لاطلالات المنزلية أو المشاوير اليومية، وكذلك اخترنا تشكيلة من المجوهوات من عقود وأساور وأقراط ومجموعة من النظارات الشمسية وغيرها من الأفكار المميزة التي رصدناها لدى كل من غوتشي Gucci، بالنسياغا Balenciaga، ميوميو Miu Miu، بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana، فندي Fendi، برادا Prada والقائمة تطول…وكما لاحظنا فإن الاكسسوارات هذا الموسم كانت مميزة من ناحية ألوانها الحيوية وتصاميمها العصرية والجذابة وبذلك فستجدون من ضمنها الهدية المثالية لعيد الفطر.

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