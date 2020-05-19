أجدد موديلات فساتين زفاف متوسطة الطول

كوني عروس مواكبة للموضة ومتجددة، واختاري فستان زفاف بطول متوسط Midi Dress، فهي صيحة بارزة في عالم الأعراس، وقدمتها كثير من ماركات فساتين الزفاف.

وتتميز فساتين الزفاف متوسطة الطول بالطابع المرح والعصري، لتتناسب مع حفلات الزفاف النهارية في الأماكن المفتوحة أو على شاطىء البحر، وبالتالي فهي الأنسب لعروس الربيع والصيف.

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فساتين زفاف أسفل الركبتين

ظهرت العديد من موديلات فساتين الزفاف أسفل الركبتين والتي تتميز بالبساطة والأناقة.

مثل فساتين زفاف Amsale بالقصّة العمودية والـA Line، فستان Gracy Accad بالقطعتين المنفصلتين والتنورة المنفوشة، وفستان Martha Suarez بالقصّة الأوف شولدر Off Shoulder والتنورة الطبقات Layers.

فساتين زفاف High Low

أيضاً قدمت بعض الماركات فساتين زفاف متوسطة الطول بقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف High Low Dresses.

ومن أبرز الفساتين بهذه الصيحة فستان Mira Zwillinger، فساتين أوسكار دى لارنتا Oscar De La Renta، وفستان Suzanne Neville.

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فساتين زفاف على الركبة

كما ظهرت بعض الموديلات لفساتين الزفاف على الركبة، مثل فستان جاستن ألكسندر Justin Alexander بالحمالات الرفيعة والتنورة المنفوشة، وفستان Victoria Soprano بالقصّة الـBall Gown.

نصائح لارتداء فستان زفاف متوسط الطول Medium Dress

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إليكِ بعض النصائح عند اختيار فستان زفاف بطول متوسط في ليلة العمر:

التأكد من تناسبه مع الجسم: فالعروس صاحبة القوام الممتليء لا يفضل أن ترتدي فستان زفاف متوسط الطول لأنه سيزيد من امتلائها، وإن اختارت تصميم متوسط فينصح أن يكون قطعة واحدة وليس قطعتين منفصلتين، وألا يكون بتصميم منفوش بل عمودي.

كما أن الفساتين متوسطة الطول سوف تظهر طول القامة الحقيقية لأنه يبرز جزء كبير من الساق، ولذلك فهو مناسب لصاحبة القامة الطويلة بصورة أكبر.

إختيار حذاء مناسب للفستان: أيضاً يجب أن تختاري حذاء مناسب للفستان، حيث أن الفستان متوسط الطول سوف يظهر الحذاء.

اختاري حذاء أنثوي بكعب عالي، ويمكن أن يكون مزود بسوار الكاحل للمسة جذابة ولافتة للأنظار، فهي من أبرز صيحات أحذية العروس الرائجة.

ويفضل أن يكون الحذاء ناعم باللون الأبيض وبتصميم غير مبالغ.

تنسيق طرحة ملاءمة للفستان: مع فستان الزفاف متوسط الطول، ينصح باختيار طرحة متوسطة الطول أو بتصميم تدريجي، حيث أن الطرحة الطويلة جداً عادةً لا تتناسب مع فستان الزفاف الـMidi، وخاصةً إذا كان الفستان قصير من الأمام مع ذيل طويل من الخلف.

ويمكنك الإستغناء عن الطرحة واختيار اكسسوار شعر برّاق وأقراط طويلة.

اختيار إطلالة بسيطة: يتمتع فستان الزفاف متوسط الطول بتصميم بسيط وعصري، ولذلك يجب أن تعكس شخصيتك وطابعك، ويجب أن تكملي الإطلالة بنفس الأسلوب.

فتختاري مجوهرات بسيطة وناعمة، وكذلك الحذاء بتصميم بسيط وراقي يتناسب مع الفستان.

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