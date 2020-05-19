إطلالات جريئة لنرمين الفقي شاهديها بالصور

نرمين الفقي من نجمات مصر المعروفات في الوطن العربي، حيث إنها دخلت عالم التمثيل منذ سنوات طويلة، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية، ولنرمين اطلالات كثيرة في المناسبات المحلية والعربية، وكثيرًا ما نشاهدها على السجادة الحمراء في تصميمات أزياء مختلفة، ولاحظنا مؤخرًا أنها كانت ميّالة لاعتماد تصميمات الأزياء اللافتة، ولهذا جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات جريئة لـ نرمين الفقي في مناسبات مختلفة، وإليكِ بعض الأمثلة.



نرمين الفقي مؤخرًا في فستان قصير من الترتر الذهبي:



اطلالة حديثة لنرمين الفقي اتسمت بالجرأة وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا من الترتر باللون الذهبي بقصة ضيقة وأكمام طويلة، وقد نسقت معه جوارب نسائية وحذاءً بكعب عالٍ براقًا، أيضًا باللون الأسود، وأكملت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية.





اطلالة أنيقة لنرمين الفقي في فستان ميدي أسود:



هذا النوع من الفساتين يناسب نرمين كثيرًا من ناحية القصة والتصميم، ويناسب عمرها وقوامها وعليها الإكثار من اعتماد التصميمات المشابهة، تصميم الفستان ناعم مصنوع من مزيج قماش المخمل الأسود مع الدانتيل، قصته ضيقة وطوله يصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود،



لوك شبابي اعتمدته نرمين الفقي مؤخرًا:



اطلالة جمعت بين الأسلوب الرسمي والأسلوب الرياضي نسقتها نرمين الفقي مؤخرًا، وقد اختارت فيها بنطلونًا أسود بقصة أرجل واسعة، مزينًا بخطوط جانبية باللونين الزهري والأزرق، مع توب من اللون نفسه، وقد اختارت مع الاطلالة حذاءً من الجلد الأسود وعقدًا باللون الذهبي.



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نرمين الفقي في جمبسوت باللون الزهري:

اعتمدت نرمين الفقي في هذا اللوك جمسوت باللون الزهري، بقصة واسعة ومحدد الخصر، مكشوف الأكتاف بطريقة ناعمة من الأعلى، وقد اختارت معه حقيبة كتف من الجلد باللون الزهري أيضًا، ومجوهرات ماسية ناعمة.



اطلالات جريئة لنرمين الفقي نسقتها في مناسبات مختلفة واختارت فيها تصميمات أزياء متنوعة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات.

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