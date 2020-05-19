أفضل خلطات تكثيف الشعر للعروس

يسبب الشعر الخفيف الإحراج لمعظم السيدات فكيف بالعروس المقبلة على الزواج والتي يجب أن تظهر بأجمل حلّة؟ إن كنت تبحثين عن وصفات طبيعية لتكثيف الشعر طبيعياً نقدّم لك هذه الوصفات الطبيعية الموجودة في منزلك:

خلطة تكثيف الشعر

كوب من عصير البرتقال الطبيعي

ملعقة عسل كبيرة

قطرات من زيت الشعر الخاص، حسب نوعية شعرك.



تحضير الماسك

امزجي كوباً من عصير البرتقال مع بضع قطرات من زيت الشعر (5 إلى 7 قطرات) حسب اختيارك، ثمّ ذوّبي الخليط مع ملعقة العسل.

أضيفي إلى المزيج كوباً من الماء البارد.

ضعي الماسك على شعرك، بعد الاستحمام بالشامبو، لمدة عشر دقائق، ثمّ اغسلي شعرك جيداً بالماء البارد.

زيت الثوم لتقوية بصلة الشعر

زيت الثوم غنيّ بفيتامين C، E،B6 وB1، التي تغذّي الشعر وتزيد من كثافته. أمّا زيت الروزماري يحتوي على كميّاتٍ كبيرة من العناصر الغذائيّة المهمة للشعر. من جهته زيت الخروع يمتلك حمض الريسينوليك الذي بدوره يحسّن من تدفق الدورة الدمويّة لفروة الرأس ويقوّي جذور الشعر. زيت جوز الهند كذلك يمنح الشعر النعومة واللّمعان كما يقلّل من تقصّفه.

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المكوّنات:

• 7 ملاعق طعام من زيت الثوم.

• ½ ملعقة طعام من زيت الروزماري.

• ملعقة طعام من زيت جوز الهند.

• ملعقة طعام من زيت الخروع.

يذوّب زيت جوز الهند على نار هادئة، ثمّ تضاف له بقيّة الزيوت تدريجيّاً مع التقليب المستمرّ. يحفظ المزيج بعلبة محكمة الغلق، لتوزّع ملعقتان منه على فروة الرأس وتدلّك لمدة 10 دقائق، ثمّ تتمّ تغطية الشعر ببونيه الاستحمام النايلون لمدة ساعة كاملة.قبل غسل الشعر بالشامبو

تكرّر أيّ من الوصفات السابقة مرّتين أسبوعياً لمدّة لا تقلّ عن 3 شهور قبل الزفاف.



وصفة البيض وزيت الزيتون

بياض بيضة واحدة.

1 معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 معلقة صغيرة من العسل.

خطوات الإعداد والتطبيق:

- ضعي بياض البيض في وعاء مناسب، ثم أضيفي إليه ملعقة زيت الزيتون وملعقة العسل، وامزجيها جيداً؛ حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

- طبقي الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف، مع ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، وتغطية شعرك بكيس بلاستيكي.

- اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو المناسب.

- احرصي على تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين أسبوعياً؛ للحصول على أفضل النتائج.

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