نسرين طافش تُشارك متابعيها صورة جديدة بـ"سويت شيرت" ناري

القاهرة – لايف ستايل
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وتألقت فى الصورة بإطلالة محتشمة وانيقة خطفت بها
الانظار ، حيث ارتدت سويت شيرت بدمج اللون الأحمر مع الأسود مما منحها إطلالة محتشمة متناسقة مع الأجواء الرمضانية.
وتميزت إطلالة نسرين طافش بكشفها عن قوامها المثالى، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية مرتدية أقراطا متوسطة الحجم باللون الذهبى، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة غير مبالغ فيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون إطلالتها.
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