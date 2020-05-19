تعود قصة الفراولة من جديد لتحتل حيزاً كبيراً في موضة قصات الشعر، وهي قصة عصرية وجريئة تعتمد على طبقات الشعر المنفوشة وغير المتساوية. وتلائم هذه القصة صاحبات الشعر الخفيف بشكل خاص كونها تمنح الشعر حجماً أكبر وتجعله يبدو أكثر كثافة.



فإن كنت تمتلكين شعراً خفيفاً وترغبين في تجربة قصة الفراولة، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من أجمل صور قصة الفراولة للشعر الخفيف، القصير والطويل.



قصة الفراولة القصيرة للشعر الخفيف

هناك مجموعة متنوعة ومتعددة لقصة الفراولة القصيرة التي تلائم صاحبات الشعر الخفيف، في مقدمها: قصة الفراولة القصيرة المدرجة مع الغرة الأمامية الطويلة، وهي قصة جريئة ومميزة، إلا أنها ستمنحك لوكاً ساحراً مفعماً بالأنوثة، وقصة الفراولة على الشعر الكاريه، فهي قصة أنثوية وجذابة وعملية، لكن احرصي على اعتمادها مع الشعر الكيرلي أو الويفي، فذلك سيجعل شعرك الخفيف يبدو أكثر حجماً وكثافة. إضافة الى ذلك، يمكنك اعتماد قصة الفراولة القصيرة مع الغرة القصيرة الجانبية، فهي قصة ناعمة وشبابية، لكن احرصي على اعتمادها مع الشعر المنسدل الفوضوي، فهذه حيلة ليبدو شعرك الخفيف أكثر حجماً، إضافة الى قصة الفراولة القصيرة مع الطبقات المتدرجة والغرة الفرنسية التي تغطي كامل الجبين، التي ستبدو رائعة عليك إن اعتمدتها مع تسريحة الكيرلي والغرة المستقيمة المنسدلة على الجبين. هذا ويمكنك اعتماد قصة الفراولة غير متساوية الطول مع الغرة الجانبية، بحيث يكون الشعر قصيراً جداً من الخلف، وطويلاً عند حدود الوجه.



قصة الفراولة الطويلة للشعر الخفيف

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أما إذا كنت ترغبين في اعتماد قصة الفراولة الطويلة التي تساهم في جعل شعرك الخفيف يبدو أكثر كثافة وحجماً، فهناك الكثير من الخيارات الرائعة التي سمنحك إطلالة جذابة جداً وعصرية. مثلاً، بإمكانك اعتماد قصة الفراولة الطويلة مع خصلات الشعر المتدرجة، فهي تساهم في تحديد ملامح الوجه وتمنح شعرك حجماً أكبر. كما بإمكانك اعتماد قصة الفراولة الطويلة، التي تعتمد على الشعر المتساوي الطويل من الخلف مع الغرة الجانبية المتدرجة، فهي خيار رائع وعصري، أو قصة الفراولة الطويلة التي تعتمد على الغرة التي تصل الى حدود الذقن مع الخصلات الطويلة في القسم الأسفل من الشعر. هذا وبإمكانك اعتماد قصة الفراولة الطويلة مع الغرة الأمامية متعددة الطبقات، والتي تعد مثالية لصاحبات الشعر الخفيف، إذ إنها تمنح شعرهن حجماً وكثافة.

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