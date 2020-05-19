الامارات | هاشتاغ #RIPAYA يتصدّر"تويتر" بريطانيا بعد مقتل شابة لبنانية خلال التسوق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر وسم #RIPAYA منصة "تويتر" في بريطانيا، وذلك بعد مقتل الشابة اللبنانية آية هاشم (19 عاماً) بإطلاق النار عليها أثناء تسوّقها في أحد المتاجر في بريطانيا.

ونقل موقع "بنت جبيل" اللبناني، وموقع " الجديد"، عن مصدر مقرّب من العائلة أنّ الأخبار التي انتشرت عن مقتل آية بدافع السرقة لم تكن دقيقة، إذ إنّ التفاصيل الكاملة لم تتضح بعد. ورجّح بعض التغريدات على "تويتر" أنّ آية قضت بسبب "جريمة كراهية". يُذكر أنّ الشابة آية هي من بلدة القليلة الجنوبية في قضاء صور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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