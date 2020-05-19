الامارات | بالصور.. في غزة.. تلميذة تتحول إلى معلمة لأطفال الحي بسبب " كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم تلميذة عمرها 13 سنة فصولا دراسية في غرفة خشبية بقطاع غزة لأطفال الحي الذين ضاعت عليهم دروس منذ إغلاق المدارس في مارس آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتقدم فجر حميد، التي تأمل أن تعمل بالتدريس عندما تكبر، دروسا في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات لمجموعة تزايد عددها من أربعة تلاميذ إلى 15 تلميذا.

قالت فجر وهي ترتدي حجابا أبيض اللون "حبيت إني أجيبهم عندي عشان أدرسهم، هاي موهبتي".

وأضافت "ابنتي في الصف الأول، غيابها عن المدرسة يعني انها ستنسى كيف تمسك القلم و كيف تكتب".وخلال الأزمة الصحية، شرع مدرسون في قطاع غزة في إعطاء دروس عبر الإنترنت.

وقال بندر حميد والد فجر إنه وافق على الدور الذي تلعبه ابنته.وأضاف "قلت لها ماشي بس بدون دوشة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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