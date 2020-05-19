الامارات | عالم فيراري أبوظبي: حلّقوا على الأفعوانيات من منازلكم

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فيراري أبوظبي: حلّقوا على الأفعوانيات من منازلكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عالم فيراري أبوظبي، أن محبيها سيكونون على موعد مع تجربة افتراضية شيقة للاستمتاع بتجربة إحساس السرعة والحماس التي تشتهر بها المدينة الترفيهية براحة تامة من منازلهم.

وستوفر عالم فيراري أبوظبي لمتابعيها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي فقرات مخصصة حول كيفية صنع نظارات الواقع الافتراضي لعيش تجارب التحليق على متن أشهر أفعوانيات المدينة باستخدام هواتفهم الذكية.



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