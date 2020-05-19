"مكياج" غريب يجعل سيدة تبدو بـ"رأس مقطوعة"

استطاعت خبيرة مكياج أن تجعل جسدها يبدو دون رأس، بعدما قامت ببعض التغييرات مستخدمة درجات مختلفة من الألوان.ويظهر فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية كيف استطاعت خبيرة مكياج أن تستخدم مجموعة من الألوان الخادعة، التي جعل مكان الرقبة يبدو مجوفا، بينما يبدو جسدها دون رأس.

وتعتمد تلك الخدعة على استخدام مزيجا من الألوان التي يتم استخدامها في رسم نصف دائرة حول الرقبة من الأمام، إضافة إلى خط طولي، ثم مزجه بفرشاة قبل أن يتم تركيز الألوان بمستويات كبيرة ليبدو موقع الرقبة وكأنه مجوف.وبعد ذلك تقوم السيدة بوضع لون أسود على الجزء العلوي من رقبتها باللون الأسود.وعندما تقف تلك السيدة أمام حائط مغطى باللون الأسود يبدو جسدها دون رأس أو أن منطقة الرقبة الواصلة بين الرأس الجسد تكون غير موجودة.

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