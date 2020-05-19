الامارات | بالصور..حماية بلمسة ناعمة.. مصممة أزياء صينية تصنع كمامات من الحرير

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..حماية بلمسة ناعمة.. مصممة أزياء صينية تصنع كمامات من الحرير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتصميمات دقيقة لزهور الأوركيد والكاميليا وشخصيات صينية ترمز للحظ الحسن، أصبحت كمامات الحرير الأنيقة التي تصنعها مصممة الأزياء الصينية تشو لي‭‭ ‬‬سلعة مرغوبة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتقوم تشو، التي شاركت علامتها التجارية للأزياء ديجين في أسبوع الموضة الصيني في الآونة الأخيرة، بتصنيع كمامات حريرية مطرزة ومجهزة بفلاتر هواء من طراز (إن95 ) ذي المواصفات العالية منذ فبراير الماضي، حتى توفر للحريصين على الموضة خيارات لحماية أنفسهم.

وقالت تشو وهي توضح كيف أتتها فكرة الكمامات التي يمكن إعادة استخدامها والمصنوعة من الحرير الصيني الملون "عندما أصبح الوضع خطيرا جدا، رأينا أن الكثير من الناس بحاجة إلى تغيير كماماتهم كل أربع ساعات".

أما الآن، وبينما ترفع الصين ودول أخرى القيود، تتوقع تشو أن تكون الكمامات ضرورية في المستقبل القريب. وقامت بتعديل التصميم لتصلح الكمامات للاستخدام خلال فصل الصيف، فصنعتها من قماش حريري أقل سمكا مما يسمح بالتنفس على نحو أفضل في أجواء الطقس الأكثر دفئا.

وتستمتع مصممة الأزياء البالغة من العمر 55 عاما، وهي مديرة التصميم في شركة شاندونغ صنبيرد جارمنت، بإضافة الزخارف الصينية التقليدية إلى عملها.

وتصنع تشو أيضا بذلات وقائية ذات تصميمات تغلب عليها الورود وذلك بعدما طلب منها أصدقاؤها تصميم ملابس أنيقة تضمن لهم الحماية أثناء السفر عبر الجو.

ويمكن للشركة أن تصنع نحو 600 كمامة يوميا وتبيعها عبر الإنترنت بسعر 118 يوانا (16 دولارا) للقطعة. وتخطط تشو لتسويقها من خلال دعوة مستخدمين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في بث مباشر على منصات التجارة الإلكترونية، وتأمل في توسيع المبيعات في إنجلترا وإيطاليا.

وقالت "أتمنى أن يضع الناس كماماتي التي تحميهم وتجعل شكلهم جميلا وتجلب لهم الأمان وحسن الطالع".

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