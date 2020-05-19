أبرز موديلات فساتين إيلي صعب مِن مهرجان "كان" السينمائي الماضي

غاب مهرجان كان السينمائي هذا العام بسبب فيروس "كوفيد 19"، ككثير من حفلات الجوائز العالمية التي تم إلغاء بعضها وتأجيل بعضها الآخر إلى أجل غير مسمى، لكن بالعودة إلى مهرجان كان في السنوات الماضية فقد برز اسم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب على السجادة الحمراء، وتألق عدد كبير من النجمات بتصاميمه الأنيقة والساحرة، وفي ما يلي هي تعرض أجمل موديلات فساتين إيلي صعب.

واستعادت دار إيلي صعب أجمل إطلالات النجمات على مدى السنوات الماضية، وقامت بإعادة نشر صور السجادة الحمراء. وكتبت الدار على صفحتها على "إنستغرام": "في نهاية هذا الأسبوع، سنأخذكم في جولة على السجادة الحمراء لاستعادة أفضل أحداث مهرجان كان".

من إطلالة نايومي واتس الساحرة بفستان فضيّ اللون تميّز بالترتر من الأعلى والريش الذي زيّن تنورته الطويلة إضافة الى الظهر المكشوف، وصولاً الى إطلالة النجمة هيلين ميرين بفستان بلون نيود مع طبعات باللون الذهبي.

عارضة الأزياء بيلا حديد خطفت الأنظار في العام 2018 بفستان فضيّ تميّز بتصميمه الانسيابي وقماشه المزيّن بنمط هندسي عصري مع ظهر مفتوح وجريء. أما في العام 2017، فقد تألقت نجمة بوليوود سونام كابور بفستان ذهبيّ تميّز بأكمامه الطويلة، وقصة الفستان الضيقة وفوقه تنورة ملكية واسعة، وكذلك التطريز الأنيق.

ومن الإطلالات الساحرة التي استعادتها دار إيلي صعب من مهرجان كان السينمائي، إطلالة ايفا غرين في العام 2014 بفستان أحمر مع الأكمام الشفافة على شكل كاب، فانيسا بارادي وفستان بنقشة البولكا دوت مع الدانتيل الناعم. كما نشرت الصفحة صورة نيفيس ألفاريس Nieves Álvarez بتصميم ساحر بقصة الكتف الواحد مع الورود

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