هكذا تختارين وسيلة منع الحمل الملائمة لحالتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتنوع وسائل منع الحمل كثيرا مثل الواقي الذكري وحبوب منع الحمل واللولب، وهناك العديد من الوسائل الأخرى، التي تناسب كل حالة على حدة، وفيما يلي نظرة سريعة على أهم وسائل منع الحمل.

وأوضحت الدكتورة آنا ماريا بوتهوف أن وسيلة منع الحمل المثالية ينبغي أن تكون آمنة بنسبة كبيرة وسهلة الاستخدام ويمكن تحملها وليس لها تأثير على الخصوبة، فضلا عن عدم الإزعاج أثناء الجماع. وهناك العديد من وسائل منع الحمل، التي تتناسب بدرجة أقل أو أكثر مع نمط الحياة وطبيعة الجسم والاحتياجات الشخصية.

وأضافت مديرة مركز استشارات الأسرة بمدينة لوبيك الألمانية، قائلة: "يرتبط اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة بالحالة الفردية، ولذلك لا يمكن تقديم توصية عامة". ودائما ما تنصح الطبيبة الألمانية بضرورة الحصول على معلومات تفصيلية حول جميع وسائل منع الحمل.

فئتان رئيسيتان

وبشكل أساسي يمكن تقسيم وسائل منع الحمل إلى فئتين رئيسيتين؛ وسائل منع الحمل الهرمونية ووسائل منع الحمل العازلة. ويعتبر الواقي الذكري من أفضل وسائل منع الحمل العازلة، كما أنه يعتبر وسيلة منع الحمل الوحيدة للعضو الذكري حتى الآن، باستثناء عملية التعقيم، وتضم وسائل منع الحمل العازلة الواقي الأنثوي أيضا، والذي يتم تركيبه فوق عنق الرحم.

أما الوسائل الهرمونية فتضم حبوب منع الحمل واللولب الهرموني والحلقة المهبلية والحقنة لمدة ثلاثة شهور ولاصقة منع الحمل، ولا يمكن تصنيف اللولب النحاسي أو السلسلة النحاسية في أي فئة من الفئتين.

مدى الفعالية

وعن الاستفسار حول مدى فعالية وسائل منع الحمل على المدى الطويل عند ممارسة الجماع بصورة منتظمة، أجابت الدكتورة بوتهوف قائلة: "قد تصميم اللولب لمنع الحمل لعدة سنوات، في حين أن الواقي الذكري يتم استعماله عند الجماع فقط".

وأضافت بوتهوف أن جميع الوسائل تعمل على منع الحمل، غير أنه من الوارد حدوث خطأ أثناء استعمال هذه الوسائل، وفي حالة الاستعمال الصحيح لها فإنها تحمي بنسبة تزيد على 90%.

وبالإضافة إلى ذلك، تلعب الأمراض المزمنة أو تناول الأدوية الأخرى أو الإعاقات الجسدية دورا رئيسيا في اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة، ولذلك لا يجوز استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية إلا بعد استشارة الطبيب المختص.