أجمل فساتين زفاف 2020 .. تصميمات منفوشة ولمسات من الدانتيل الناعم

كانت مجموعة فساتين زفاف 2020 لأسبوع العروس، حافلة بالموديلات التي أبهرتنا، والتي كانت متنوعة بالقدر الكافي لكي تناسب كل الصبايا، وأشكال الأجسام المختلفة.

وسوف يكون حديثنا اليوم عن أجمل فساتين زفاف 2020، لتختاري منها ما يناسبكِ، ولتتحضري من الآن لحفل زفافِك، وتبهري الحضور بفستان عصري وآخر موضة.

الفساتين المطرزة بالكامل من الدانتيل

لفتنا بروز تصميمات الدانتيل بشكل كامل هذا الموسم، كهذا الفستان من Floravere فلورافير بتصميم التايبست، مع خامة ساتان مرنة، لكي تناسب الصبايا الممتلئات قليلًا، تمنحكِ لوك "أنثويًّا وناعمًا، كما أنّ الفستان لن يحتاج منكِ الكثير من المكياج، فكلما كنتِ على طبيعتكِ مع هذا التصميم المميز، كلما كنتِ أكثر جمالًا.

تصميمات السندريلا مع التطاريز البراقة

أما إذا كنتِ تبحثين عن تصميمات السندريلا لاطلالة فخمة مع الفساتين المنفوشة، سواء كنتِ تحبين هذا التصميم، أو ترغبين بإخفاء الأرداف مثلًا، فهذا الفستان اللامع من Berta بيرتا، سوف يكون مميزًا، اختاري معه تاجًا مترفًا وكبير الحجم، يتماشى مع فخامة الفستان.

فساتين جريئة مع تصميم الشورت

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اللمسات الجريئة لا غنًى عنها بأي عروض أزياء، وبالرغم من أنها ليست متداولة بعالمنا العربي، لكن يمكنكِ تجربتها بجلسة التصوير الخاصة بحفل زفافكِ مثلًا، كاطلالة جانبية بجانب فستان زفافكِ الفخم، كهذا الموديل الجريء من ريم عكرا Reem Acra.

فساتين الستينيات مع الذيل المنسدل من الكتف

بعض مصممي الأزياء اختاروا العودة للستينيات بفساتين زفاف مع ذيل منسدل من الأكتاف، والتي كنا نشاهدها بفساتين نجمات الزمن الجميل، مناسب إن كنتِ تحبين الاطلالات الملكية البسيطة، نسقيه مع قفازات اليد الطويلة، ليكتمل اللوك المخملي العتيق.

بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من أجمل فساتين زفاف 2020 غاية في الجمال.. ولا تنسي أن تخبرينا أيّ واحد ستختارين.

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