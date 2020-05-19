طرق العناية بنعومة الجسم قبل الزفاف

يستحق جسم العروس الكثير من العناية كي يبقى ناعماً كبشرة الأطفال، وتبحث العروس عن الكثير من الوصفات لتفتيح بشرتها. لذا نقدّم لك أولاً خلطة لبشرة ناعمة ومن ثم أكثر النصائح فعالية لتفتيح الجسم ونعومته:



خليط الشوفان وزيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة شوفان

- 3 ملعقة كبيرة حليب

- 2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

- ملعقة صغير جوز هند طازج مبشور

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

استخدمي الخليط على بشرتكِ الرطبة أثناء الاستحمام، واتركيه على بشرتكِ يجف.

اشطفي جسمكِ بالماء.

كرري الخليط مرة أسبوعيًّا، لكي تحصلي على جسد منعش بـ رائحة جوز الهند، ويمكنكِ أيضًا الفانيليا للخليط.

الاعتناء بالجسم والوجه

عليكِ أوّلاً الاهتمام بوجهكِ وجسمكِ لأنّهما يتطلّبان بعض الوقت حتى تظهر النتائج، في البداية عند ملاحظة أيّ حبوب على الوجه أو الجسم لا تلمسيها، بل راجعي طبيب الجلدية حتى يصف لكِ طرق العلاج المناسبة تحسّباً من أيّ مضاعفات لها كأن تتكاثر أو تترك آثاراً مكانها.

قبل تنظيف بشرة جسمكِ ووجهكِ يجب تعريضها للبخار حتى تتفتّح المسامّ وبالتالي يسهل الوصول إلى الطبقة الداخليّة وتنظيفها. املئي حوض الحمّام بالمياه الساخنة، يمكنك إضافة البابونج، ثمّ استلقي داخل المياه لفترة، واستخدمي كريمات التقشير لتقشير وجهكِ وجسمكِ.

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تقشير الوجه

-إذا أردتِ تقشير بشرة الوجه فقط، أحضري وعاءً عميقاً، ضعي فيه القليل من الماء والبابونج، ثمّ اغليه على النار. وعند تصاعد البخار ضعي وجهكِ مقابله، يجب أن تلفّي رأسكِ بمنشفة حتى لا يتسرّب البخار إلى الخارج وانتظري أمام البخار لمدّة عشر دقائق، ثمّ استخدمي كريم التقشير ومن ثمّ كريم الترطيب

-بعد تفتّح المسامّ أحضري قطنة وتخلّصي من الرؤوس السوداء أو يمكنكِ صنع قناع من النشاء والخلّ، فهو مفيد جدّاً في إخراج الرؤوس السوداء. بعد الانتهاء من عمليّات تقشير البشرة يجب استخدام الماء البارد لإغلاق المسامّ تجنّباً لتعريض الطبقات الداخليّة منها إلى تراكم الغبار والأتربة.

-تناولي الغذاء الصحيّ الغنيّ بالعناصر الغذائيّة التي يحتاج إليها جسمكِ ليبدو مشرقاً ونضراً.

-أزيلي الشعر عن جسمكِ قبل يومين من الزفاف، وذلك باستخدام الحلاوة أو الشمع.

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