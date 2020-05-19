إطلالات للسمينات تظهرك بشكل أنحف من وحي الفاشينيستات الممتلئات

تبحث كل فتاة ممتلئة ولو قليلًا عن كيفية الظهور بشكل تبدو فيه أكثر نحافة، وهنا يأتي دور مدونات الموضة الممتلئات، اللاتي أصبحن يمتلكن شعبية كبيرة في العالم، كما لهنّ نصيب كبير من اهتمام بيوت الأزياء العالمية، ووجود حافل على

منصات العرض. جمع لكِ أبرز اطلالات الفاشينيستات لاطلالة أنحف.

أعجبتنا اطلالة العارضة ومدونة الموضة العالمية آشلي غراهام عندما اختارت الأزياء الرياضية، فقد اعتمدت على بنطلون عالي الخصر، مع كشاكش، جعلته أوسع قليلًا من ناحية البطن، لكي تبدو أنحف من هذه المنطقة.

كما استطاعت بحرفية عالية دمج الكاجوال مع الكلاسيك بتنورة

القلم الرصاص، واختارت معها بليزر يغطي منطقة الأرداف لديها، لتبدة أقل حجمًا من الحقيقة.



الخطوط الطولية تعرف طريقها جيدًا مع الصبيّة الممتلئة، كـ الفاشينيستا تانيشا أواستي بـ فستان الصيف الطويل، المخطط بالطول المهدول، حتى لا يُبرز عيوب الجسم، مع الحذاء الأرضي الأنسب لاطلالة الشاطىء.

الفساتين الضيّقة من ناحية الخصر مع صاحبات جسم الكمثرى هي الأمثل لهنّ، كاطللالة الفاشينيستا إيسكرا، بفستان كحلي ضيّق من الخصر، ومهدول عند منطقة الأرادف، ومنفوش قليلًا.

عند اختيار الجمبسوت، الأفضل أن يكون البنطلون واسعًا، سواء على كل الساق، أو شارلستون من الأسفل فقط، لكي لا يبدو

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فرق كبير عند منطقة الأرداف، والساق، مع تصميم ضيّق ولو قليلًا من ناحية الخصر، وكأنّ التصميم ينحت جسمك، كاطلالة إيسكرا بالجمبسوت الأبيض الكلاسيكي، أو بالوردي المعرّق بالورود من آشلي ماكس.



لفتنا كذلك تنسيق الكيمونو أو الجاكيت الطويل من سارة تريب، مع الجينز والتوب القصير، والكعب العالي، وتلك تُعتبر أسهل اطلالة يمكنكِ الاعتماد

عليها لمناسباتكِ العاجلة، لا تحتاج للكثير من الوقت، وتظهركِ أيضًا أنحف.

إليكِ بهذا الألبوم أبرز اطلالات التي تظهركِ أنحف من وحي الفاشينيستات الممتلئات.

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