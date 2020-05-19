مايا دياب تثير الجدل بـ شعر برتقالى وتوب عبر " إنستجرام "

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة مايا دياب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة. وأطلت الفنانة مايا دياب ، بإطلالة جذابة ومثيرة انيقة خطفت بها الانظار مرتدية توب باللون الرمادى مكشوف الأكتاف، وقامت بتركت شعرها البرتقالى على الطريقة الكيرلى وهو ما نال إعجاب بعض متابعهيا.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مايا دياب ماكياج للعيون باللون البنى الذى يتناسب مع لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع. قد يهمك أيضا: مايا دياب تخطف الأنظار بالأخضر الفاتح مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة بملابس غريبة

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