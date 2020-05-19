نور اللبنانية تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الممثلة اللبنانية نور صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وطرحت الممثلة نور اللبنانية على متاعبها سؤال، وقالت: تفتكروا هنلاقي مريم قبل فتحي وأخواته ما يلاقوها؟
وظهرت نور اللبنانية، وهي ترتدي جاكت كاروهات باللون الرمادي والمخطط باللون الأبيض بأكمام طويلة، وتحته بلوزة حرير باللون البيبي بلو، وهو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.
وتركت نور اللبنانية شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي المميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها
ولم تتكلف نور اللبنانية في وضع الماكياج أو ارتداء الأكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة كعادتها دائما.
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