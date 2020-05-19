بملابس كلاسيكية درة تخطف الأنظار بأناقتها

لفتت الفنانة التونسية درة الأنظار بأناقتها فى أحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها بعدسة المصور أحمد عبد الرازق.



تألقت درة بإطلالة كلاسيك من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، وارتدت جاكيت أبيض فورمال مع تنورة من نفس اللون أتسمت بشق من الجانب كشف عن ساقها، ونسقت معهما سترة قطنية باللون الروز الفاتح، كما ارتدت حزام عريض حول منطقة الخصر.

وانتعلت درة حذاء أبيض ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها الأنيقة و الجذابة بحقيبة فخامة جمعت بين اللون الأبيض والأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمالها، كما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

إطلالات باللون الأبيض على طريقة درة زروق

درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok