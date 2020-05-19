القاهرة - لايف ستايل
لفتت الفنانة التونسية درة الأنظار بأناقتها فى أحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها بعدسة المصور أحمد عبد الرازق.
تألقت درة بإطلالة كلاسيك من اختيار الاستايلست يمنى مصطفى، وارتدت جاكيت أبيض فورمال مع تنورة من نفس اللون أتسمت بشق من الجانب كشف عن ساقها، ونسقت معهما سترة قطنية باللون الروز الفاتح، كما ارتدت حزام عريض حول منطقة الخصر.
وانتعلت درة حذاء أبيض ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها الأنيقة و الجذابة بحقيبة فخامة جمعت بين اللون الأبيض والأسود، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمالها، كما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
قد يهمك أيضا:
إطلالات باللون الأبيض على طريقة درة زروق
درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok
كانت هذه تفاصيل خبر بملابس كلاسيكية درة تخطف الأنظار بأناقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.