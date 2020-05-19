أروى تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت أروى فى الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأحمر، واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، كما تميزت أكمام الفستان بالشراشيب المنسدلة.

وتميزت إطلالة أروى فى احدث ظهور لها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأحمر أيضا، واكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.

وأعتمدت أروى على خصلات شعرها الاشقر المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، مما منحها إطلالة متناسقة مع بعضها البعض.

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