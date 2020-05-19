بإطلالة جذابة نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.

ولفتت نسرين طافش الأنظار فى الصورة بإطلالة جذابة و محتشمة كشفت عن جمالها، حيث ارتدت عباءة أنيقة باللون الأبيض.

واتسم التصميم بالتطريزات الملفتة التى جمعت بين اللونين الذهبى و اللبنى.

وتزينت نسرين طافش بمجموعة من المجوهرات العصرية و الفخامة واتسمت بأنها جمعت بين الفخامة والأناقة مما منحها إطلالة متكاملة و متناسقة مع بعضها.

كما تألقت نسرين طافش فى الصورة بمكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أفكار أزياء شتوية على طريقة نسرين طافش

الذهبي والأسود مزيج يرسم فخامة المجوهرات