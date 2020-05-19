بقرة تهرب من مجزر لينتهي بها المطاف في غرفة معيشة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

خلال محاولتها الفرار من مجزر، انتهى المطاف ببقرة إلى غرفة معيشة في أحد المنازل بغرب ألمانيا.

وقالت الشرطة اليوم الإثنين إن البقرة فرت من مجزر في بلدة كيرنكاستل-كوس وركضت إلى حديقة منزل مجاور، قبل أن تخترق باب الشرفة وتدخل المنزل.

وذكرت الشرطة أن الحيوان المذعور تسبب في تلفيات في عدة غرف، بينما احتمى أهل المنزل في الطابق العلوي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن محاولة الهروب لم تنته بشكل جيد بالنسبة للبقرة التي شُوهدت فيما بعد في أحد المراعي خارج المنزل و"قُتلت بشكل احترافي".