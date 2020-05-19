محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
خلال محاولتها الفرار من مجزر، انتهى المطاف ببقرة إلى غرفة معيشة في أحد المنازل بغرب ألمانيا.
وقالت الشرطة اليوم الإثنين إن البقرة فرت من مجزر في بلدة كيرنكاستل-كوس وركضت إلى حديقة منزل مجاور، قبل أن تخترق باب الشرفة وتدخل المنزل.
وذكرت الشرطة أن الحيوان المذعور تسبب في تلفيات في عدة غرف، بينما احتمى أهل المنزل في الطابق العلوي.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن محاولة الهروب لم تنته بشكل جيد بالنسبة للبقرة التي شُوهدت فيما بعد في أحد المراعي خارج المنزل و"قُتلت بشكل احترافي".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرة تهرب من مجزر لينتهي بها المطاف في غرفة معيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.