تنسيقات بسيطة وشبابية للرجل من غيث مروان

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:48 صباحاً - يتأنق اليوتيوبر غيث مروان بإطلالات شبابية، بقطع بسيطة لخيارات سهلة التنسيق، ومنها جمعنا لكم أحدث خياراته.
تنسيقات باللون الأسود
اعتمد غيث على القطع السوداء في أغلب إطلالاته، ومنها تجمل بتيشيرت أسود مع شورت رمادي، وتيشيرت أسود مع بنطال جينز أسود أيضًا، ولإطلالة رياضية ارتدى بنطالًا أسود من القطن مع تيشيرت برتقالي، واختار الشورت الأسود مع تيشيرت أبيض.
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بنطلونات الجينز الأزرق
يفضل أغلب الشباب ارتداء بنطلونات الجينز الزرقاء؛ لما تمتاز به من راحة ومناسبة لأغلب القطع، ونسقها غيث مع القمصان السوداء بأنواعها أو البيضاء، واختار معطفًا أسود وبلوفر مزينًا بالأحمر والأبيض مع بنطال الجينز الأزرق.
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خيارات أنيقة للعمل
لإطلالات رسمية مناسبة للعمل، ظهر غيث بمعطف طويل وبنطال باللون الأسود مع قميص أبيض، وأطل ببليزر وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع تيشيرت رمادي، كما تزين ببنطال الجينز الأزرق مع معطف أسود من الجلد وتيشيرت أسود.
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