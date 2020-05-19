خلطات المايونيز والثوم للشعر الجاف

الشعر الجاف بحاجة دائمًا إلى ترطيب عالٍ، لأنه من أنواع الشعر المعرضة بشكل كبير للهيشان والتلف، وتكسّر الخصلات بسبب الجفاف، ولهذا اخترنا لكِ اليوم وصفات المايونيز والثوم لترطيب رائع لشعركِ الجاف.

يحتوي الثوم على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين أ التي تساعد على نمو الشعر وترطيبه، والمايونيز يحتوي على البيض المغذي، والزيوت المرطبة.



وصفات طبيعية من المايونيز والثوم للشعر الجاف



المكونات

- 10 قطرات من زيت الزيتون

- ملعقة ثوم مهروس

- ملعقة كبيرة مايونيز

طريقة تحضير الماسك

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر بالكامل.

غطي شعركِ بالغطاء البلاستيكي أو بأكياس النايلون.

اُتركي الخليط على شعركِ لمدة 4- 5 ساعات ثم اشطفيه بالماء.

كرري الماسك مرة كل أسبوع أو أسبوعين لتغذية شعرِك.



وصفة المايونيز وصفار البيض



المكونات



- ملعقة كبيرة مايونيز

- صفار بيضة واحدة

- 2 ملعقة كبيرة زيت الخردل

Advertisements

طريقة عمل الماسك

اُخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ضعي الخليط على بشرتِك، واتركي الماسك لمدة 30-45 دقيقة.

اُشطفي شعركِ جيدًا بالشامبو.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية وترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف.



وصفة الثوم وزيت الزيتون والزبادي



المكونات

- ملعقة كبيرة ثوم مهروس

- نصف كوب زبادي

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة عسل صافي

طريقة عمل الماسك

- اُخلطي كلًّا من الثوم مع الزبادي وزيت الزيتون والعسل، في وعاء عميق، وتأكدي أن يذوب العسل بالخليط جيدًا.

- وزّعي الخليط على شعركِ الرطب، واحرصي على أن يصل الجذور.

- اتركي الخليط يدوم لمدة ساعة واحدة، ثم اشطفي بعدها شعركِ بالماء.

- تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا أو كل 10 أيام، سوف يجعل شعركِ رطبًا وصحيًّا كما تحلمين.

قد يهمك أيضا:

أفضل الطرق لمعالجة ألم فروة الرأس

تنعيم الشعر وتطويله بوصفات سهلة